Kollision nach Landung: Spektakuläre Übung am Innsbrucker Flughafen

Innsbruck – Ein Flugzeug kommt bei der Landung von der Piste ab und kollidiert mit einem Winterdienstgerät. Treibstoff tritt aus, es kommt zu einem Brand, im Flugzeug gibt es Schwerverletzte. Betroffen ist zudem ein nahes Vereinsfest, dessen Gäste aufgrund starker Rauchgasentwicklung eingeschlossen sind. So lautete am Freitagabend die komplexe Ausgangslage bei einer großen Notfallübung am Innsbrucker Flughafen.