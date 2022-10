Parteitag-Finale von Chinas Kommunistischer Partei eröffnet

In China hat am Samstag die Abschlusssitzung des Parteitags der Kommunistischen Partei begonnen. Rund 2.300 Delegierte haben eine Woche lang in der Großen Halle des Volkes in Peking getagt. Zum Abschluss sollen sie über eine weitere Amtszeit für Staatschef Xi Jinping als Generalsekretär der Partei abstimmen. Das Ergebnis wird am Sonntag bekanntgegeben. Eine Wiederwahl des 69-Jährigen für eine historische dritte Amtszeit gilt als sicher.