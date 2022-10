Decorona-Projekt Imst wird „leichter und kleingliedriger“

Imst – Das Vorhaben der Strobl-Group gilt als die große Hoffnung für die Innenstadtentwicklung von Imst: Es geht um das Umfeld des so genannten Decorona-Hauses. Geplant sind nicht nur Geschäfts- und Büroräumlichkeiten, sondern auch Wohnungen und eine Tiefgarage. Hand in Hand wird eine Verkehrslösung für die Innenstadt angegangen, die eine Fußgängerzone in der Kramergasse ermöglichen könnte. Eine erste Planung fand zwar bereits das mehrheitliche Wohlwollen des Gemeinderates, allerdings gab es Kritik an den Gebäudehöhen, den Abständen, dem ursprünglich geplanten Abriss des alten Decorona-Hauses sowie der Verkehrssituation. Es gab Stellungnahmen mit mehr als 100 Unterschriften.