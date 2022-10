Finaler Krach unter Freunden: Palfrader fordert weiterhin „fair pay“

Innsbruck – Faire Bezahlung für Kulturschaffende ist unter dem Anglizismus „fair pay“ zum Politikum geworden, als der Kulturbetrieb durch Corona in Existenznot geriet. Länder und Bund haben erhoben, wie angemessen die Förderungen sind. Das Ergebnis: Zwischen tatsächlicher und fairer Bezahlung klafft ein riesiges Loch. 2,1 Millionen Euro müssten Bund, Länder und Gemeinden pro Jahr mehr zuschießen, damit Angestellte von professionellen Tiroler Kulturinstitutionen gerecht bezahlt werden können.

Palfrader wollte dies per Aussendung, wohl einer ihrer letzten, mitteilen. Wie die TT erfuhr, entstand um dieses Papier, an sich reine Routine der Landes-PR, aber ein Tauziehen unter Parteifreunden.

Das Büro des designierten LH Mattle (er hat künftig auch die Finanzen über) wollte die Aussendung stoppen. Erst als Palfrader drohte, selbst an die Medien zu gehen, durfte sie ihre Mitteilung via Pressedienst versenden. Bis Dienstag ist die Landesrätin ja noch in Amt und Würden. (mark)