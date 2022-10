FPÖ im Oberland muss sich nach Ausschlüssen vollkommen neu aufstellen

In Turbulenzen war die FPÖ seit der Aufstellung von Gudrun Kofler für die Landtagswahl und einigen umstrittenen Aussagen in sozialen Netzwerken geraten. Zwei Wochen vor der Wahl zog dann der Imster Bezirkschef Giovanni Grüner die Konsequenzen und trat aus der Partei aus. Seine interimistische Nachfolge übernahm sein Stellvertreter Gasser, gleichzeitig Imster Stadtparteiobmann und einziger FPÖ-Mandatar im Imster Gemeinderat.

Am Dienstag hatte Gasser vom Ausschluss berichtet. Grund sei seine Weigerung gewesen, sich mit Kofler abzubilden. Auch Gassers Frau sowie Anniballi wurden ausgeschlossen. „Derzeit werden die Geschäfte der Bezirke von der Landespartei übernommen“, so Fabian Walch, FPÖ-Sprecher und Reuttener Bezirksobmann. In den nächsten Wochen würden die Gremien in den Bezirken tagen. Dass Gasser das GR-Mandat behält, wolle man „nicht kommentieren“, so Walch. (pascal)