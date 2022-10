Von Kurz über Sobotka bis Benko: Die Protagonisten der ÖVP-Affäre

Der Ex-Kanzler wird in mehreren Causen belastet. Am schwersten wiegt die Umfragen-Affäre. Kurz soll nicht nur vom "Beinschab-Österreich-Tool" gewusst, sondern dieses in Auftrag gegeben haben. Mit Mitteln aus dem Finanzministerium sollen Kurz' Vertraute Umfragen finanziert haben, die dem damaligen Außenminister helfen sollten innerhalb der Partei an Einfluss zu gewinnen. Diese sollen dann – teilweise frisiert – in Medien der "Österreich"-Gruppe veröffentlicht worden sein. Das "Beinschab-Österreich-Tool" soll auch noch während Kurz' Kanzlerschaft aktiv gewesen sein.