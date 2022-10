Mehrere Ausschlüsse zerreißen die Grazer FPÖ

In der steirischen FPÖ ist wegen des Finanzskandals ein Streit ausgebrochen. Der Grazer FPÖ-Klub ist von ursprünglich fünf auf einen Gemeinderat geschrumpft. Nach dem Klubchef der blauen Stadtpartei, Alexis Pascuttini, und Stadträtin Claudia Schönbacher wurden Donnerstagabend auch noch die Gemeinderäte Astrid Schleicher und Michael Winter aus der Freiheitlichen Partei ausgeschlossen. Sie alle wollen ihre Ausschlüsse bekämpfen und in den kommenden Tagen und Wochen der Staatsanwaltschaft weitere Akten übermitteln. Da Gemeinderat Lohr schon am Mittwoch aus der Partei ausgetreten ist, bleibt nun nur noch Gemeinderat Günter Wagner als letzter „Blauer“ im Stadtparlament übrig. Er habe das Vertrauen von Landesparteichef Mario Kunasek, ist allerdings nicht mehr Mitglied des Klubs – er ist nun FPÖ-Einzelkämpfer im Gemeinderat in Graz.