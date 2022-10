Ski: Frauen-Riesentorlauf in Sölden wegen Wetterlage abgesagt

Wegen der Wettersituation wurde der Beginn des Riesentorlaufs der Frauen am Rettenbachferner in Sölden zunächst um eine Stunde verschoben, später dann ganz abgesagt. © APA/Gindl

Sölden – Der alpine Ski-Winter hat mit einer Absage begonnen. Aufgrund der Wetterlage mit Schneeregen und schlechter Sicht und wegen der weiteren Prognose kann der Weltcup-Riesentorlauf der Frauen in Sölden nicht durchgeführt werden. Zunächst war in den frühen Morgenstunden das komplette Programm um eine Stunde verschoben worden, kurz vor acht Uhr früh erfolgte die endgültige Absage. Am Sonntag ist der Riesentorlauf der Männer angesetzt.

Entgeltliche Einschaltung

"Grundsätzlich ist es so, dass wir es nicht schaffen heute. Aus sportlicher Sicht, die ganzen Präparierungsarbeiten, ist es eine Sicherheitsfrage, dass wir es nicht schaffen werden bis 11 eine rennfertige Piste herzukriegen", sagte FIS-Technik-Renndirektor Markus Mayr. "Es ist genau das eingetreten, was wir eigentlich befürchtet haben, das Schlimmste. Regen, Schnee, es hat uns die Piste so weit aufgeweicht. Der Schnee, der liegt, den können wir fast nicht transportieren. Es ist auch für die ganzen Arbeiter sehr gefährlich, sich auf so einem Hang zu bewegen."

Im Frauenbereich bedeutete das die erste Absage in Sölden seit 2006, die Männer reisten zuletzt 2017 und 2018 unverrichteter Dinge wieder ab. Um dies am Sonntag zu verhindern und eine rennfertige Piste hinzubekommen, werden enorme Anstrengungen unternommen. "Es wird für morgen ein Kraftakt werden. Wir werden jetzt unsere Schneekanonen befüllen, damit wir bei jeder Kanone Wasserschläuche ansetzen können, um im Notfall für morgen mit Wasser und Salz eine rennfertige Piste zu präparieren", sagte Rennleiter Rainer Gstrein. Er hoffte, dass es am Samstagnachmittag aufklaren wird. (APA)