Cupra Ateca im TT-Test: Spaniens feuriger Grenzgänger

Innsbruck – Es ist schon wieder fast sechs Jahre her, dass sich Seat dazu entschlossen hat, seine Performance-Modelle in die Submarke Cupra auszulagern, und der Ateca war das erste Modell, welches sich die Ingenieure vorgeknöpft haben. Das Ergebnis: ein hochbeiniger Kraftprotz, der die Liga der kompakten SUVs aufmischen sollte. Trotz seiner dezenten Überarbeitung letztes Jahr ist der Ateca mittlerweile das „älteste“ Modell im Line-up von Cupra. Kürzlich stellte die spanische Performance-Marke die exklusive VZ-Edition (VZ steht für „Veloz“ und bedeutet schnell) vor. Für uns also der perfekte Anlass, um dem Ateca wieder einmal unter die Haube zu linsen.

Optisch sieht man dem Ateca Cupra sein Alter nicht an. Vor allem die Front mit dem mächtigen Kühlergrill, den großen Lufteinlässen und den schmal gezeichneten LED-Leuchten gefällt uns persönlich sehr gut. Ebenso stimmig finden wir die kupferfarbenen Cupra-Felgen im 20-Zoll-Format, hinter denen sich der gleichfarbige Brembo-Bremsblock versteckt. Beide Details sind Ausstattungs-Highlights der VZ-Edition. Der Auftritt des Cupra Ateca stimmt also.

Der hochbeinige Spanier erfreut sich allerdings nicht „nur“ wegen seiner coolen Optik großer Beliebtheit, sondern er macht auch richtig Spaß. Kein Wunder, denn der aufgeladene Zwei-Liter-Benziner – den der Ateca abgesehen von ein paar kleinen Modifikationen 1:1 aus dem Golf GTI übernommen hat – lässt nicht nur 300 Pferde antraben, sondern stemmt auch satte 400 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle. Die Kraft wird mittels Sieben-Gang-Doppelkupplung dank 4Drive auf alle vier 20-Zöller verteilt. Derart motorisiert spurtet der spanische Grenzgänger in 4,9 Sekunden auf Tempo 100. In Anbetracht der 1,6 Tonnen ein Spitzenwert. Doch einfach nur nach vorne geht es schnell einmal.

Der Allradantrieb, die adaptive Dämpfung und das Sperrdifferenzial kümmern sich zuverlässig darum, dass unser kompaktes SUV bei all der Sportlichkeit immer auf der Straße bleibt, und im Zweifelsfall sorgt die Brembo-Anlage für eine entsprechende Verzögerung. Aber nur sportlich ist in der Regel auch zu wenig.

Das Tolle am Ateca – und das gilt nicht nur für die Edition VZ – ist, dass er sich auch im Alltag hervorragend schlägt. Reichlich Platz für Kind und Kegel (der Kofferraum lässt zwischen 485 und 1579 Liter verschwinden), ein traumhafter Materialmix und die umfassende Ausstattung sorgen dafür, dass man sich auf Anhieb wohlfühlt. Dabei wurde in der VZ-Line die Ausstattung um eine Armada an Assistenten erweitert, sodass einem in puncto Sicherheit wirklich nichts abgeht.