Lordruhebewahrer: Das ist der neue Range Rover Sport

Kein „Ende Gelände“ gibt es für den Range Rover Sport. Die dritte Generation kommt im November in den Handel, der Basispreis beträgt 101.042 Euro.

Innsbruck – Der erste Range Rover Sport regierte acht Jahre, der zweite sogar neun Jahre – das sind Zeiten, von denen die letzten Regierungschefs Großbritanniens nur träumen können. Waren die Amtszeiten von Theresa May und Boris Johnson schon überschaubar, kam Liz Truss auf keine sieben Wochen bis zu ihrem angekündigten Rücktritt als Premierministerin. Doch hielt Truss länger durch als wir auf dem Hochsitz der dritten Range-Rover-Sport-Generation, die uns zum Probefahren für nur fünf Tage zur Verfügung stand.

Das kurze Gastspiel des Engländers (tatsächlich verfügt der Linkslenker über eine britische Zulassung und entsprechende Kennzeichen) in Tirol reichte jedoch für einige gute, unstrittige Eindrücke. Die Formensprache behielt ihren kantigen Auftritt der Vorgänger bei, blitzt mit noch mehr glatten Flächen auf und besticht mit einer vergleichsweise niedrigen Bodenfreiheit. Für die harten Aufgaben im Gelände ist dieser Range Rover Sport dennoch geschaffen, denn das umfassende Terrain Response 2 mit zahlreichen Fahrmodi verleitet dank seiner zahlreichen Talente zu Abenteuern jenseits befestigter Straßen.

Was die Vorgänger schon besonders gut konnten, kann der Nachfolger noch besser: den Spagat zwischen Hardcore-Geländeaufgaben und komfortabel-dynamischem Fahren auf der Straße meistern. Im Kurvengeläuf, flott gefahren, helfen unter anderem das adaptive Fahrwerk in Gestalt von Adaptiv Dynamics 2, das mit Zweiventil-Stoßdämpfern rasch und zielsicher auf die jeweilige Fahrbahnbeschaffenheit reagiert. Ab Werk ist jeder Range Rover mit der dynamischen Luftfederung Dynamic Air Suspension bestückt, dazu kommt noch der elektronisch geregelte Wankausgleich (Dynamic Response Pro), der oft vergessen lässt, dass wir hier in einem hochbauenden Geländewagen unterwegs sind.