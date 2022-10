Hypo trifft auf Aich/Dob: Die Neubelebung einer alten Rivalität

Das Meisterfoto 2016/17 kam aus der JUFA-Arena: Damals durften Dougi da Silva (r.) und Co. den zehnten AVL-Titel bejubeln.

In der Saison 2016/17 gab es das letzte AVL-Finale mit den beiden Herren-Teams. Und damals durften sich die Tiroler über den zehnten Meistertitel freuen. Fünf Jahre später begegnet man sich als Titelkonkurrenten wieder. Beide Teams sind nicht mehr die Kaliber, die sie waren, trotzdem rechnet man hierzulande mit einem Finalduell zwischen den beiden Clubs.

Damals kam es auch noch zum optischen Duell an der Seitenlinie zwischen dem Anzug- (Hypo-Macher Hannes Kronthaler) und Jogging-Anzug-Träger (sportlicher Leiter Martin Micheu). „Den trägt er nicht mehr“, lächelte gestern Kronthaler: „Er hat dazugelernt.“

Was den sportlichen Vergleich am Parkett betrifft, geben sich die Dunkelblauen zurückhaltend. Der ein oder andere Spieler war unter der Woche leicht kränklich, Headcoach Stefan Chrtiansky hatte bis vorgestern noch Corona: „Schauen wir einmal, was möglich ist. Die Konstanz bei uns wird erst gegen Dezember da sein, aber auch Aich/Dob hat dasselbe Problem. Im Grunde können wir frei von der Leber weg aufspielen und schauen, wo wir nach dem ersten Härtetest stehen.“