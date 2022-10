Zahl der Katholikinnen und Katholiken gestiegen, Anteil gesunken

Papst Franziskus I., Oberhaupt der katholischen Kirche. © IMAGO/ULMER

Rom – Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken ist weltweit auf knapp 1,36 Milliarden gestiegen. Das geht aus Daten des zentralen kirchlichen Statistikbüros für das Jahr 2020 hervor, meldete Kathpress am Samstag. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies einen Anstieg um 15,2 Millionen Menschen, wie es am Samstag hieß. Der Anteil der Katholikinnen und Katholiken an der Weltbevölkerung ging leicht auf 17,73 Prozent zurück (-0,01 Prozent).

Mit Ausnahme von Ozeanien (-9.000) verzeichnete die katholische Kirche Anstiege auf allen Kontinenten. Vor allem Amerika (+6,46 Mio.) und Afrika (+5,29 Mio.) kamen auf ein deutliches Plus. In Asien stieg die Zahl der Katholikinnen und Katholiken um 2,73 Millionen, in Europa um 734.000.