Schweres Los! Medwedew möglicher Zweitrundengegner von Thiem in Wien

Filip Misolic (l.) und Jurij Rodionov sind dank einer Wildcard in Wien am Start.

Wien - Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers in der Wiener Stadthalle mit dem US-Amerikaner Tommy Paul zu tun. Bereits in der zweiten Runde würde auf den zuletzt wieder deutlich besser aufspielenden Wien-Sieger von 2019 programmgemäß der topgesetzte Russe Daniil Medwedew warten. Ein hartes Auftaktlos erwischte Wildcardspieler Dennis Novak, der auf den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas trifft.

Der am Samstag in Antwerpen im Halbfinale spielende Thiem hat den aktuellen Weltranglisten-31. Paul im bisher einzigen Duell 2019 in Paris in vier Sätzen besiegt. Misolic verfügt noch über keine Erfahrung mit dem zuletzt zweimal von Thiem bezwungenen Cerundolo. "Das ist kein schlechtes Los, aber es wird sicher ein schweres Match", meinte der Steirer.