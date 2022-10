Diebin (43) in Lienzer Geschäft auf frischer Tat ertappt

Lienz – Beim Diebstahl von drei Kapuzenpullovern wurde eine 43-jährige Ungarin Freitagnachmittag in einem Lienzer Geschäft von einer Verkäuferin auf frischer Tat ertappt. Die Frau hatte die angebrachte Diebstahlsicherungen mit einer Nagelschere aus den Kleidungsstücken geschnitten und in der Umkleidekabine versteckt.

Die alarmierte Polizei konnte dann bei einer Durchsuchung mehrere Reinigungsartikel und Hotelinventar im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages im Auto der Verdächtigen sicherstellen. Diese Frau hatte die Sachen laut Polizei während ihrer Tätigkeit als Zimmermädchen von Mai bis Oktober 2022 in einem Hotel in Matrei i.O. entwendet und wollte sie nach Saisonende in ihre Heimat bringen. (TT.com)