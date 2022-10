Tore im Video: Kufstein entführt im großen Schlager aus Schwaz drei Punkte

Im Topspiel der 16. Runde der tt.com Regionalliga Tirol feierte der FC Kufstein einen 2:1-Sieg beim SC Schwaz. Ygor Vieira brachte die Festungsstädter in der 10. Minute in Führung. Die Hausherren konnten spät ausgleichen (Kinzner/84.), doch die Gäste fixierten in der 87. Minute den Auswärtssieg und festigten damit die Tabellenführung. Das Spiel in voller Länge könnt ihr bei uns sehen!