Besuch bei Leitwind in Telfs: Einer, der auf Wind setzt

Leitwind-Manager Lukas Emberger zeigt eines der Herzstücke einer Windkraftanlage , ausgeliefert wird weltweit in viele Länder.

Telfs – Anders als vor wenigen Jahren wird in Tirol mittlerweile auf vielen Ebenen über Windkraft geredet – nicht nur, weil Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) auch im Westen Österreichs hier auf Spur kommen will. Mittlerweile kommt Bewegung in die Debatte, auch auf politischer Ebene.