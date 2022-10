Nach Sturz über Böschung in Neustift: 85-Jährige verstarb in Klinik

Neustift im Stubaital – Tragischer Unfall im Stubaital: Am Donnerstagnachmittag wollte eine 85-Jährige in Neustift ein Seil, das sie für ihre Urenkel an einem Baum befestigt hatte, entfernen. Als sie den Knoten löste, dürfte die Frau laut Polizei das Gleichgewicht verloren haben. Sie stürzte rund sechs Meter über eine steile Böschung ab.