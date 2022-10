Slowenien wählt einen neuen Präsidenten

Wahlbeteiligung am Vormittag nur knapp über der 2017 © APA

In Slowenien hat am Sonntag die Wahl des Staatspräsidenten begonnen. Bis 11.00 Uhr gaben knapp 231.000 der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten laut staatlicher Wahlkommission ihre Stimme ab, womit die Wahlbeteiligung am Vormittag bei 13,63 Prozent lag. Das ist nur leicht höher als in der ersten Wahlrunde vor fünf Jahren, als die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt 13,38 Prozent betrug. Im Jahr 2017 lag die endgültige Wahlbeteiligung in der ersten Runde bei 44,24 Prozent.

Entgeltliche Einschaltung

Sieben Kandidaten stehen im Wahlrennen, der Nachfolger von Amtsinhaber Borut Pahor, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, soll erst bei einer Stichwahl am 13. November feststehen. Drei Kandidaten haben laut Wahlprognosen die Chancen, in die zweite Wahlrunde zu kommen.

Der konservative Ex-Außenminister Anže Logar von der größten Oppositionspartei SDS gilt laut Prognosen als Favorit für den Sieg in der ersten Runde und soll damit den Platz in der Stichwahl schon sicher haben. Um den zweiten Stichwahl-Platz wird unterdessen ein spannendes Duell im links-liberalen Lager erwartet. Der parteiunabhängigen Quereinsteigerin, Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar, werden dabei bessere Chancen als dem EU-Abgeordneten Milan Brglez, der als Kandidat der regierenden Freiheitsbewegung und Sozialdemokraten antritt, vorausgesagt.

Alle sieben Präsidentschaftskandidaten zeigten sich bei der Stimmabgabe am Sonntag optimistisch über ihre Erfolgsaussichten und riefen die Wähler auf, sich zahlreich an der Wahl zu beteiligen, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Der favorisierte Logar sagte, dass er nicht darüber spekulieren möchte, wie eine mögliche zweite Wahlrunde aussehen würde, berichtete die STA. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Wahlbeteiligung höher als vor fünf Jahren ausfallen würde.

Zuversichtlich über den Einzug in die zweite Wahlrunde zeigte sich unterdessen Pirc Musar, die in den Wahlprognosen auf den zweiten Platz lag. Die parteiunabhängige Quereinsteigerin rechne "selbstverständlich" mir der Stichwahl, wie sie laut Nachrichtenportal "24ur.com" sagte. "Es ist Zeit, dass Slowenien die erste weibliche Präsidentin bekommt", betonte Pirc Musar.

Optimistisch über seinen Einzug in die zweite Runde zeigte sich auch der in den Umfragen drittplatzierte Brglez, der sich nach Erwartungen mit Pirc Musar einen Duell um den zweiten Stichwahl-Platz liefern soll. Beide Kandidaten kämpfen um die Gunst der links-liberalen Wähler. Der EU-Abgeordnete rechnet ebenfalls mit dem Einzug in die Stichwahl, wie er laut "24ur.com" sagte.

Premier Robert Golob drückte bei der Stimmabgabe die Erwartung aus, dass der neue Präsident oder die neue Präsidentin die Arbeit des bisherigen Amtsinhabers auf der internationalen Bühne fortsetzen werde. Im Inland wünsche er sich allerdings einen aktiveren Staatschef, der als moralische Autorität auftreten würde, sagte er STA zufolge.

Pahor, der das Präsidentenamt die letzten zehn Jahre bekleidete, wurde insbesondere aus dem linken Lager immer wieder dafür kritisiert, bei wichtigen innenpolitischen Themen keine Stellung zu beziehen und hatte auch selbst explizit gesagt, keine moralische Autorität sein zu wollen. Golob wies darauf hin, dass dies kein Vorwurf an Pahor sei, der im Westbalkan und in Mitteleuropa einen hervorragenden Ruf genieße. "Es stimmt jedoch, dass in den letzten zwei Jahren viele erwartet hatten, dass er im Inland so aktiv sein würde wie auf der internationalen Bühne", meinte Golob mit Blick auf die umstrittene Amtszeit des rechtskonservativen Ex-Premier Janez Janša.