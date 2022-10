Bürgermeisterstichwahl in zwölf burgenländischen Gemeinden

Im Burgenland finden am Sonntag nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom 2. Oktober zwölf Stichwahlen statt. Die SPÖ will dabei etwa in Mörbisch den Bürgermeistersessel zurückerobern und in Rust eben diesen verteidigen. Die ersten Wahllokale schließen zu Mittag in Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) und in Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart), die letzten um 16 Uhr.