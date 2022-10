Stichwahl in Brasilien: Schmutziger Stimmenfang im Namen Gottes

Brasilia – Vor einigen Wochen war noch ein Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva im ersten Wahlgang für möglich gehalten worden, inzwischen sagen die Umfragen ein knappes Rennen in der Stichwahl ums Präsidentenamt in Brasilien vorher. Wenige Tage vor der Entscheidung hat Amtsinhaber Jair Bolsonaro aufgeholt. Einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Datafolha Instituts zufolge kommt der linksgerichtete Ex-Präsident Lula derzeit auf 52 Prozent der Stimmen, während der rechtsextreme Bolsonaro bei 48 Prozent liegt.

Dementsprechend wird mit harten Bandagen um jede Stimme gekämpft, vor allem aber um jene der Gläubigen. Noch nie wurde das Thema Religion derart in einem brasilianischen Wahlkampf missbraucht wie derzeit. So sah sich etwa der katholische Erzbischof von Sao Paulo, Kardinal Odilo Scherer, laut Kathpress vor einer Woche gezwungen, zu erklären, warum er rote Kleidung trägt. Wegen des Kardinalspurpurs war er als „Kommunist“ beschimpft worden – er sei wohl ein Freund von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva und wolle wie er, Abtreibung legalisieren und eine „linke Diktatur“ errichten.

Bolsonaro behauptet, Lula werde Kirchen schließen, Christen verfolgen, ungeborene Kinder abtreiben und Kleinkinder zu Homosexuellen erziehen lassen. Der Anthropologe Conrado, der die Aktivitäten christlicher Gruppen in sozialen Netzwerken untersucht, hat zwischen Jänner und September rund 13.000 Posts registriert, die von einem angeblich in Brasilien tobenden spirituellen Krieg berichten. „Drogen, Abtreibung und Homosexualität sind Themen, vor denen in den Posts gewarnt wird. Der Kult um Bolsonaro hat unter den Evangelikalen auch den Anti-Kommunismus neu befeuert“, so Conrado. Man beschwöre einen Krieg zwischen Gut und Böse und streue „moralische Panik“.