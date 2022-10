Volksmusikanten erobern wieder die Landeshauptstadt

Ein Höhepunkt von „Aufg’horcht in Innsbruck“ ist auch in diesem Jahr die Vergabe der Herma-Haselsteiner-Preise.

Und so fiebern die jungen Talente auch heuer dem großen Volksmusik-Wochenende in Innsbruck entgegen. Die öffentlichen Wertungen finden am 28. und 29. Oktober im Congress Innsbruck statt. Im umfangreichen Rahmenprogramm gibt es vom Musikantentreffen und Tanzabend (Alt Matreier Tanzmusik, Weinbergmusi) über Musik und Gesang in der Innenstadt bis hin zu einer großen Noten-, Trachten- und Instrumentenverkaufsausstellung allerhand zu sehen und zu hören.