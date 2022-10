Ausstellung „Gleichbleibende Veränderung“: Schroffe Heimwehbilder

„Gerade das Schräge“, 2019 von Nino Malfatti in Öl auf Leinwand gemalt.

Innsbruck –Als Nino Malfatti noch in dem von Bergen umstandenen Innsbruck gelebt hat, war so Banales wie Wäscheklammern sein seriell inszeniertes Motiv. Seit der inzwischen 82-jährige Maler allerdings in Berlin lebt, sind – wahrscheinlich um sich sein latentes Heimweh von der Seele zu malen – Berge sein zentrales Thema. Sehnsucht nach seinen Landsleuten scheint Malfatti allerdings nicht zu haben. Sind die Bilder, die er nach Fotografien malt, doch weit über der Baumgrenze angesiedelt, dort, wohin sich Menschen nur spärlich „verirren“.