Jubiläum für den Almrauschklang am 29. Oktober in Schwaz

Der „Orig. Almrauschklang“ um Erwin Flörl (2. v. r.) präsentiert pünktlich zum Jubiläum am 29. Oktober sein neues, mittlerweile 41. Album „45 Jahre Almrauschklang“.

Schwaz – In turbulenten Zeiten wie diesen ist es wenig überraschend, dass auch in der heimischen Musikszene kein Stein auf dem anderen bleibt. Und doch gibt es sie noch, die kultigen Ensembles, die ihrem Stil über Jahrzehnte treu geblieben sind und sich vielleicht genau deshalb größerer Beliebtheit denn je erfreuen.

Das Motto und der unverwechselbare Sound der Gruppe hat sich in all den Jahren kaum geändert, „außer dass mit der musikalischen Reife natürlich auch eine Qualitätsverbesserung verbunden sein sollte, und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen“, resümiert ein bestens gelaunter Erwin Flörl im TT-Interview lachend. Im typischen „Almrauschklang-Sound“ hat Erwin mit seiner eingespielten Gruppe wieder einen unverkennbaren Tonträger, übrigens den 41. in der 45-jährigen „Geschichte“ seit der Gründung des Original Almrauschklanges, auf den Markt gebracht.