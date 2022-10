Abgabe auf Bauland ist erste Kraftprobe für neue Tiroler Landesregierung

Innsbruck – Rund 3400 Hektar unbebautes Bauland in Tirol liegen brach, was den Grundstücksmarkt verknappt und so indirekt den Baulandpreis weiter in die Höhe treibt. Die von der künftigen schwarz-roten Landesregierung am Freitag als Herzstück des Programms für leistbares Wohnen präsentierte Baulandmobilisierungsabgabe dürfte wohl die erste Kraftprobe in der Regierung werden. Das liegt vor allem an den politischen Rahmenbedingungen.