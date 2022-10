Bund: Zelte bleiben notfalls ganzen Winter auch in Tirol

Innsbruck – In Tirol hält die Kritik an den zwölf errichteten Zelten in Absam an. Man will die Situation klären, auch rechtlich. Eindeutig klar ist hingegen die Lage für die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU): „Wenn das Land keine oder zu wenige Objekte zur Verfügung stellt, sind Zelte die einzige Alternative“, sagt Pressesprecher Thomas Fussenegger. Dass Menschen im Falle auch im Winter in Zelten schlafen müssten, hätten die Bundesländer bereits im Vorfeld verhindern können, schließlich habe man als Bundesagentur seit Monaten darauf hingewiesen, dass sich die Lage zuspitzt: „Es kommen tagtäglich einige hundert Menschen in Österreich an. Unsere Kapazitäten sind erschöpft, es war klar, dass es Platz braucht“, so Fussenegger.