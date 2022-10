Ulrich Seidls „Sparta“ bei der Viennale: Premiere mit Rechtfertigungsvideo

Ewald ist zu seiner rumänischen Freundin (Florentina Elena Pop) nach Transsilvanien gezogen. Doch dann verlässt er sie und kauft eine verfallene Schule, um dort Judokurse für Kinder zu geben. Warum, deutet der insgesamt leise Film zuerst sachte und dann immer deutlicher an. Ewald ist pädophil. Wie Georg Friedrich diesen inneren Kampf mit kleinen Gesten darstellt, erzeugt in einigen Szenen erstaunliche Kraft. Einige davon spielen mit dem Thema oder vielmehr mit dem Blick darauf und der Grenze des Zeigbaren. Etwa wenn ein nackter Georg Friedrich mit Kindern in Unterhosen in einem Duschraum steht oder alleine in Fotos der Kinder hineinzoomt. Diese Grenze zieht Seidl als Regisseur letztverantwortlich selbst, wie er in Interviews sagt – auch bei der Produktion am Set.