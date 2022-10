Feller über ÖSV-Enttäuschung in Sölden: „Das tut natürlich extrem weh"

Gesamtweltcup-Titelverteidiger Marco Odermatt präsentierte sich in Sölden bereits gut in Form. Der Schweizer siegte am Sonntag vor Zan Kranjec (SLO) und Henrik Kristoffersen (NOR). Für Österreichs Ski-Herren verlief der Auftakt ernüchternd: Marco Schwarz landete beim Heimspiel am Rettenbachferner als bester ÖSV-Läufer auf Rang 13.