Drachen und Krokodile auf Kurs

Kufstein, Kundl – Die Drachen reiten auf der Welle: Auch im zweiten Saisonspiel der ÖEL durfte der HC Kufstein jubeln. Dem Sieg gegen Meister Wattens ließen die Unterländer am Freitagabend ein 5:2 gegen Feldkirch folgen. Ebenfalls beim Punktemaximum hält der EHC Kundl, der gegen den HC Innsbruck II einen 5:2-Heimsieg feierte. Wattens schlitterte dann gestern Abend in ein 1:7 in Hohenems. In der AHL feierte Kitzbühel ein 5:3 gegen Gröden – der fünfte Sieg in Serie. (TT)