Kitzbühel – Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr geriet in Kitzbühel aus unbekannter Ursache eine Mülltonne in Brand. Das Feuer breitete sich über eine Hausfassade auf das Vordach einer Garage aus. Ein neben der Garage abgestellter Pkw wurde durch den Brand ebenso beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. (TT.com)