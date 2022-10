Jahrhundertprojekt auf der Nordkette: Sprengen, bis es sprudelt

Es sind nicht das „Krokodil und sein Nilpferd", also Terence Hill und Bud Spencer, die sich mit Fäusten den Weg freikämpfen. Oberhalb von Innsbruck sorgen das „Krokodil" und der „Büffel" dafür, dass sich bald Wasser einen neuen Weg durch den Berg bis in die Haushalte der Stadt bahnen kann. „Krokodil" ist der Spitzname für eine flache und wendige Baumaschine (eigentlich heißt sie Untertagelader), die gerade wie ein Reptil durch die engen Stollen kriecht. Der Arbeiter sitzt um 90 Grad gedreht vor den Armaturen, damit er sich nicht ständig umdrehen muss und vor dem Gefährt genauso wie dahinter den Überblick behält. Nur eine der Besonderheiten und tierischen Geschichten beim Arbeiten unter Tage – gerne redet man bei den Arbeitern von den „Maulwürfen". In der Gegend hier müssten diese sich der Legende nach vor einem Tatzelwurm in Acht nehmen, aber dazu später.