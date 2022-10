Schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen Ballettschule des Theater Basel

Basel – Zahlreiche Schülerinnen der Ballettschule des Theater Basel berichteten in den vergangenen Jahren von Quälereien und Beschimpfungen im Unterricht. Die Basler Aufsichtsbehörden haben deswegen mehrere Gespräche mit der Schulleitung geführt, welche die Vorwürfe aber allesamt bestreitet. Der Sprecher des Basler Erziehungsdepartements (ED) bestätigte am Sonntag, dass die kantonalen Aufsichtsbehörden von mehreren Schülerinnen mit Missbrauchs-Vorwürfen konfrontiert worden seien.

Über die gehäuften Missbrauchs- bzw. Misshandlungsfälle haben die NZZ am Sonntag und das Basler Online-Medium Bajour berichtet. Das Sportamt habe im Rahmen von Leistungsvereinbarungsgesprächen in den von vielen Ballettschülerinnen besuchten Sportklassen von den Vorwürfen erfahren, so der ED-Sprecher weiter. In den vergangenen zehn Jahren habe man deswegen sieben bis acht Mal mit der Leitung der Ballettschule gesprochen. Das Sportamt habe aber darüber hinaus keine Handlungsbefugnis gehabt.