Nach trübem Wochenstart wird es in Tirol noch einmal sonnig und warm

Goldener Herbst in Kappl. © Leserfoto: Matthias Schimpfössl

Innsbruck – Nach dem milden und trockenen Sonntag wird es in Tirol im Laufe des Montag zunehmend regnerisch. Doch schon am Dienstag hält stabiles Hochdruckwetter Einzug. Damit hat der heuer überaus trockene und warme Oktober auch zum Ausklang noch einmal viel Sonne im Gepäck.

Entgeltliche Einschaltung

Am Montag bleibt es in Nordtirol vor allem von Innsbruck Richtung Unterland bis in den Vormittag föhnig, allerdings mit zunehmend kompakten Wolken über den Gipfeln, die sich auch in Osttirol ausdehnen. Im Oberland gibt es hingegen schon vormittags eingelagerte Regenschauer. Mit dem Zusammenbrechen des Föhns ist ab dem Nachmittag bis in die Nacht auf Dienstag auch im übrigen Nordtirol sowie in Osttirol vermehrt mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte bewegen sich um 8 bis 13 Grad, die Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad.

Am Dienstag kann sich inneralpin am Vormittag etwas Nebel halten. Mit steigendem Luftdruck bessert sich das Wetter jedoch tagsüber und es setzt sich überall der Sonnenschein durch. Am Nachmittag tauchen über den Bergen dann ein paar Quellwolken auf, einzelne Regenschauer sind hier nicht ausgeschlossen. Von fünf bis 9 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad.

Am Mittwoch, dem Nationalfeiertag, ziehen tagsüber von Westen her ein paar harmlose, oft hohe Wolkenfelder über den Himmel. Die Wolkenfelder dürften aber während des Tages dann auch wieder auflockern und teils sonnige Stunden bei Höchstwerten um 20 Grad ermöglichen. In der Früh hat es zwischen 5 und 8 Grad.

Am Donnerstag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss weiter und bringt sonniges und sehr mildes Wetter. Nach 5 bis 7 Grad in der Früh, klettert das Thermometer tagsüber auf für die Jahreszeit sehr milde 20 bis 22 Grad.

Strahlender Sonnenschein wird auch am Freitag erwartet. Es kann mit bis zu 24 Grad sogar noch eine Spur wärmer werden, als am Vortag. Auch am Wochenende soll es aus jetziger Sicht ähnlich weiter gehen. (TT.com, APA)