2200 Kilometer offroad: Hindernis-Parcours in den Himmel von Oman

Statt schneebedeckt und eingehüllt in winterliche Wolken ruft hier der Berg unter sommerlich blauem Himmel. Fast 1700 Kilometer schwingt sich die mehrspurige Küstenstraße 1 im weiten Bogen bis in den Süden von Oman. Am Straßenrand duckt sich unter Palmenhainen Sohar – die angebliche Geburtsstadt von Sindbad dem Seefahrer. Kaum vorstellbar, dass in dem Sultanat noch vor 45 Jahren allein Karawanenwege ein Fortkommen ermöglichten. Vielleicht stand ja der Geist aus Aladins Wunderlampe Sultan Quabus ibn Said märchenhaft zur Seite, als im Oman Öl gefunden wurde. Jedenfalls nutzte der umsichtige Herrscher den Reichtum und katapultierte das weltoffene Morgenland aus dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert.