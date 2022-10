Frau will Hering essen: Diebische Möwe fischt sich Leckerbissen

Scheveningen – Roher Hering mit gehackten Zwiebeln gilt in den Niederlanden als Delikatesse. Diese wollte sich wohl auch eine Möwe in Scheveningen nicht entgehen lassen. Als eine junge Frau ihre soeben erworbene Mahlzeit verspeisen will, setzt der Vogel zur Attacke an und schnappt sich den Leckbissen kurzerhand.