Sicherheitspolitik: FPÖ zündelt Richtung ÖVP

Innsbruck – Auf den designierten ÖVP-Landeshauptmann und ÖVP-Chef Toni Mattle kommt in der ÖVP einiges zu. Denn nach der Regierungsbildung gibt es vor allem mit dem Arbeitnehmerflügel AAB in der ÖVP einiges zu besprechen. Der geschäftsführende AAB-Chef Dominik Mainusch fühlt sich ausgebootet, die neue Sicherheitslandesrätin Astrid Mair wird von ihm nicht als Arbeitnehmervertreterin anerkannt. „Nachdem der AAB kein Mitglied in der Landesregierung stellen wird, werden wir als größte Gruppierung im Tiroler Landtag unseren Beitrag dort leisten, um eine konsequente und entlastungsorientierte ArbeitnehmerInnenpolitik in Tirol sicherzustellen.“ Das sorgt für Gesprächsbedarf in der ÖVP.