Nacht der Chöre – und des Shoppings – in Hall

Hall – Egal, wie das Wetter wird: Morgen Dienstag, am Abend vor dem Nationalfeiertag, zieht über Hall eine Klangwolke auf. Verantwortlich dafür sind nicht weniger als zwölf Chöre aus Tirol, die ab 18.45 Uhr an verschiedensten Plätzen in der Altstadt auftreten und in Summe über 70 Kurzkonzerte geben. Höhepunkt ist dann der gemeinsame Abschluss mit allen Chören am Oberen Stadtplatz – um 22 Uhr werden dort rund 300 Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen erheben.