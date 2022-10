Krimifest Tirol: Kleinere Morde, im Teamwork erfunden

Innsbruck – „Magst mitmorden?“, fragt Martina Parker keck auf ihrer Homepage. Die Krimi-Autorin lässt ihre Fangemeide beim Auskopfen neuer „Mordsgeschichten“ via Social Media mitwirken – offenbar mit gehörigem Echo. Denn Parker verzeichnet einen Lauf. Ihre ersten Krimis „Zuagroast“ und „Hamdraht“ wurden zu Großverkäufen. Band 3 („Aufblattelt“) und 4 („Ausgstochn“) folgen.

Ähnliche Vielschreibarbeit kennt man von Parkers Tiroler Berufskollegen Bernhard Aichner. Der musste sich am Samstag bei der Eröffnung des Krimifests Tirol entschuldigen, um sich, gesundheitlich angeschlagen, für sein Lese-Doppel mit Thomas Raab am Sonntag zu schonen.

Frank Goldammer, Ellen Dunne, Judith Merchant und Andreas Gruber liefern recht kurze Leseproben (Moderatorin Rotraut Schöberl achtet penibel auf die Zeit). An Bass- und Stromgitarre sowie vokal sorgen Frajo und David Köhle für rockige Intermezzi. Krimi bedeutet in erster Linie eben auch Entertainment.

Martina Parker versteht sich blendend aufs Unterhalten. Ihre Lesungen sind „mehr Redungen“, wie sie sagt. Es gibt, einmal ganz im Halbernst, so viel zu erörtern – etwa in welcher Location es sich am trefflichsten fremdgehen lässt. Sie kommt aus dem Burgenland, weiß um die einschlägigen Witze, aber auf der Brennsuppe schwimme dort niemand daher.