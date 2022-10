Umbuchung und Storno: Achtung bei ausgedruckten ÖBB-Fahrscheinen

Innsbruck – Wegen einer akuten Erkrankung konnte eine Tirolerin ihre bereits online gebuchte und bezahlte Zug-reise nach Sopron in Ungarn und zurück nicht antreten. Eine Umbuchung wurde von Seiten der ÖBB abgelehnt, weil sie ihre Tickets bereits selbst ausgedruckt hatte. Dabei hatte sie sich nur an den Hinweis gehalten, dass für grenzüberschreitende Reisen ein Ausdruck benötigt werde. „Gerade in Corona-Zeiten, wo man in jedem Hotel kurzfristig stornieren kann, sollte das doch anders gehandhabt werden“, meint die Frau. Sie wollte auch gar nicht ihr Geld zurück, sondern nur die Reise verschieben.