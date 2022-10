Attacke auf Monet-Bild in Potsdam: Keine Schäden am Gemälde

Potsdam – Ein wertvolles Gemälde von Claude Monet, das am Sonntag mit Erdäpfelbrei bespritzt worden ist, ist unversehrt geblieben. Aktivisten der Klimaschutz-Protestgruppe "Letzte Generation" hatten im Potsdamer Museum Barberini eine Attacke auf das Bild des französischen Impressionisten verübt. "Da das Bild verglast ist, hat es der umgehenden konservatorischen Untersuchung zufolge keinerlei Schäden davongetragen", hieß es in einer Mitteilung des Museums.

Bereits am kommenden Mittwoch soll das Werk aus der Serie "Les Meules" (Getreideschober) wieder in den Ausstellungsräumen zu sehen sein. Insgesamt seien vier Personen an der Aktion beteiligt gewesen, berichtete Museumssprecherin Carolin Stranz. Polizeisprecher Mario Heinemann berichtete, Beamte hätten im Museum zwei Personen in Gewahrsam genommen. Die beiden sollen gegen 15.00 Uhr das Gemälde mit einer Flüssigkeit überschüttet und sich anschließend daneben festgeklebt haben. Gegen die beiden Personen werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.