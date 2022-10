Leiche in Decken gewickelt: 35-jährige Frau in Bozen getötet

Bozen– In der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist eine 35-jährige Frau Sonntagnachmittag tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei ging von einem Gewaltverbrechen aus, die Leiche der Rumänin soll in Decken eingewickelt gewesen sein, berichteten Südtiroler Medien. Von ihrem Ehemann, einem Albaner, fehlte bisher jeden Spur. Zum näheren Tathergang gab es vorerst seitens der Ermittler keine Angaben.