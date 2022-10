Schwazer Handballer haben keine Zeit zum Wundenlecken

Schwaz – Guter Rat ist teuer, heißt es derzeit für Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Gleich zwei vergebene Siebenmeter hintereinander in der hitzigen Schlussphase bei der 25:26 (12:14)-Niederlage gegen Bärnbach/Köflach passten ins Bild. Nach sieben Runden im Grunddurchgang der Handball Liga Austria bildet Schwaz weiterhin mit null Punkten das Schlusslicht. „Was soll man da noch groß sagen, es will einfach nicht sein. Wir müssen uns da schnellstmöglich rausziehen und vom Tabellenende wegkommen. Es war wieder kein schlechtes Spiel von uns, wir sind ja nah dran. Aber es reicht eben derzeit nicht“, meinte Kapitän Alexander Wanitschek resignierend.

In der HLA Challenge hatte das Schwazer Future Team indes das Glück auf seiner Seite und siegte auswärts gegen Lauterach 30:29 (16:16). Medalp Innsbruck „verputzte“ am Sonntag die Spiders Wels mit 35:28 (17:16). Auch die Tiroler Handballerinnen waren am Wochenende gefordert. UHT Telfs Meinhardinum verlor in der italienischen Serie A2 gegen den Titelfavoriten Venplat Dossobuono mit 18:30 (8:17). In der Herren-Landesliga feierte UHC Absam II einen 30:24-Sieg in Wörgl. (ben)