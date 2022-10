17-Jähriger prallte in Radfeld mit Moped gegen Stein: Zwei Schwerverletzte

Radfeld – Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend in Radfeld mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped schwer verunfallt. Ein 17-Jähriger fuhr gegen 22.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg entlang der Tiroler Straße, am Sozius saß ein 16-Jähriger. Bei der Auflegerkapelle verließ der Fahrer den Weg und fuhr auf einen Wiesenabschnitt, um auf einen Parkplatz zu gelangen. Dabei prallte das Moped gegen einen Felsbrocken.