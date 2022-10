Olympic Gym – nicht nur ein Studio, sondern eine große Fitnessfamilie

Das Olympic Gym in Innsbruck und das Olympic Fitness in Stans überzeugen mit modernsten Geräten und einem großen Kursangebot. Top-Trainer stehen den Kundinnen und Kunden helfend zur Seite.

Die Welt wird immer schnelllebiger und das Stresslevel immer höher, es wird immer mehr von einem verlangt, die dunkele Winterzeit kommt und es fehlt an Sonne, Vitaminen und Bewegung. Dadurch wird Ihr Immunsystem geschwächt und Sie werden anfälliger für Krankheiten. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig Gesundheit ist. Erst wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist, lernt man sie um so mehr zu schätzen.

Es muss nicht immer ein hartes Training sein, lässt uns Hermann Wieser der Eigentümer wissen. Nach einem schweren und stressigen Tag reicht auch ein leichtes Cardio- oder Yoga Training, um den Tag noch positiv abzuschließen. Um den Tag perfekt abzuschließen, lassen Sie die Seele noch in unserem Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad oder in der Infrarotkabine baumeln und am nächsten morgen starten Sie gut erholt und mit neuer Energie in den Tag.