Österreich will Patent auf zufällige Pflanzen-Mutationen verbieten

Wien – Österreich will das Patent auf Leben verschärfen: Mit einer Gesetzesänderung, die am Montag in Begutachtung ging, sollen zufällige Mutationen von Pflanzen und Tieren hierzulande nicht mehr patentiert werden dürfen. "Leben darf man nicht patentieren. Das gilt auch für neue Pflanzensorten, die natürlich entstehen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung.