Jö-Bonus-Club-Konten gehackt: So überprüft man, ob man betroffen ist

Wien – Cyberkriminelle haben sich mit gestohlenen Passwörtern in Konten von Nutzern des jö Bonus Clubs eingeloggt und Bonuspunkte missbräuchlich verwendet. In 15 bekannten Fällen entstand ein Schaden von zusammengerechnet "einigen hundert Euro", teilte der Betreiber am Montag über eine PR-Agentur per Aussendung mit. Insgesamt hätten die Kriminellen versucht, sich in 12.000 der mehr als 4,3 Millionen Konten anzumelden. Zur Sicherheit wurden nun alle Online-Transaktionen gestoppt.