Mehr als die Hälfte der jungen Österreicher will Halloween feiern

Wien – Laut einer Umfrage wollen mehr als die Hälfte der 15- bis 29-jährigen Österreicherinnen und Österreicher Halloween feiern. Die beliebtesten Produkte sind Süßigkeiten (42 Prozent), gefolgt von Kürbissen zum Basteln (21 Prozent) und Dekorationsartikeln (13 Prozent). Aber auch gruselige Kostüme werden für das Fest am Vorabend von Allerheiligen gerne gekauft, berichtete die WKÖ am Montag.

Die jungen Österreicherinnen und Österreicher wollen für Halloween-Feiern im Schnitt 30 Euro ausgeben. 70 Prozent der 15- bis 29-Jährigen haben vor, für diesen ursprünglich aus Irland stammenden und dann von den USA aus in alle Welt exportierten Brauch zu bezahlen. In Summe werden die Österreicherinnen und Österreicher für Halloween heuer 55 Millionen Euro ausgeben, berichtete die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Montag.