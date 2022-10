Weiterer Waldbrand in Spanien: Zwei Ortschaften evakuiert

Madrid – Nach einer mehrwöchigen Ruhepause wird Spanien wieder von einem größeren Waldbrand heimgesucht. Die seit Sonntag im Mena-Tal im Westen des Baskenlandes und im Norden der Provinz Burgos lodernden Flammen hätten bereits mehr als 500 Hektar zerstört, berichteten die Zeitung El País und andere spanische Medien am Montag unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Das entspricht der Fläche von etwa 700 Fußballfeldern.

Rund 100 Bewohner der Ortschaften Antuñano und Bortedo knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Madrid seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Die Bekämpfung der Flammen wird den Angaben zufolge von starken Winden mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer erschwert. Deshalb habe man am Sonntag und am Montag bei den Löscharbeiten zeitweise keine Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen können. Verletzte habe es zwar noch nicht gegeben. Aber drei Bauernhöfe, zwei Häuser und ein Feuerwehrfahrzeug seien völlig zerstört worden.