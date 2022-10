Proteste im Iran: Wie die Haare der Frauen zum Symbol des Widerstands wurden

Langsam arbeitet sich die Schere durch die dichte Haarsträhne einer iranischen Demonstrantin. Sie schneidet weiter, bis sie das Haarbüschel in den Händen hält, und zeigt es mit direktem, anklagendem Blick in die Kamera. Was zuerst wie ein Akt der Selbstverstümmelung aussieht, ist tatsächlich eine Befreiung, eine dramatische Selbstermächtigung und ein Symbol des Protests. Zu sehen ist das im Internet, wo iranische Frauen in privaten Zimmern ihr Haar abschneiden, aber auch auf den Straßen von Teheran bei Demonstrationen. Die Botschaft ist immer dieselbe: Das ist mein Körper, über diesen bestimme ich!