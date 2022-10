Totgesagte leben länger: Rishi Sunak wird neuer britischer Premier

Er wird der jüngste Premier seit mehr als 200 Jahren und der erste Hindu im Amt: Auf Rishi Sunak ruhen die Hoffnungen seiner Konservativen Partei. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

London – Es ist keine zwei Monate her, dass Rishi Sunak seine Hoffnung, britischer Premier zu werden, vorerst an den Nagel hängen musste. Nur rund sieben Wochen nach seiner Niederlage gegen Liz Truss zieht der 42-Jährige nun doch in die Downing Street ein – ein beispielloses Chaos in seiner Partei machte es möglich. Im Vereinigten Königreich wird nun mit dem als Sohn indischer Einwanderer mit Sunak erstmals ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit an der Regierungsspitze stehen.

Entgeltliche Einschaltung

Kann dieser Mann die tief gespaltene Partei einen und sein Land in ruhigeres Fahrwasser führen? Zumindest müssen ihm sogar seine Kritiker zugute halten: Sunak hatte Recht. Immer wieder warnte er im parteiinternen Wahlkampf um die Johnson-Nachfolge vor genau jenem Chaos an den Finanzmärkten, das kurze Zeit später ausbrach, als die Visionen seiner damaligen Rivalin Liz Truss auf dem harten Boden der Realität aufprallten. Ihre radikalen, nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen ließen die Zinsen in die Höhe schießen und das Pfund in den Keller rauschen, was den Anfang von ihrem Ende einleitete.

📽️ Video | Rishi Sunak wird britischer Premierminister

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Sunak, selbst ehemaliger Investmentbanker, gilt Ökonomen als sichere Bank. Zwar träumt auch er auch von niedrigen Steuern und einem möglichst freien, deregulierten Markt, warnt aber mit klaren Worten vor "Fantasie-Ökonomie". Sunak habe als Finanzminister seine Wirtschaftskompetenz bewiesen, sagt der britisch-deutsche Wirtschaftswissenschaftler Andrew Lee im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. In der Corona-Pandemie brachte Sunak das der deutschen Kurzarbeit ähnelnde "Furlough"-Programm auf den Weg, mit dem in Großbritannien Millionen Jobs gerettet wurden.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

"Sunak wird kurzfristig mehr Stabilität bedeuten, einfach, weil er nicht Liz Truss oder Boris Johnson ist", sagt Experte Lee, der an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt und von Karlsruhe aus oft staunend das Chaos in seinem Heimatland verfolgt.

Zugute kommt Sunak auch, dass er mehr als die Hälfte der 357 Köpfe starken Tory-Fraktion hinter sich hat. Schon im Sommer-Wahlkampf war er der Favorit der eigenen Parlamentsfraktion, verlor aber in der geschätzt rund 180.000 Mitglieder starken Partei gegen Truss. Besonders bezeichnend ist diesmal, dass sich mit Ex-Innenministerin Suella Braverman und Handelsministerin Kemi Badenoch auch Vertreterinnen des rechten Parteiflügels hinter Sunak stellen.

Mehr zum Thema

Das dürfte auch daran liegen, dass dieser – trotz seines eigenen Migrationshintergrunds – wie Braverman und Badenoch in der Einwanderungspolitik einen harten Kurs verfolgt. Seine Familie sei vor 60 Jahren nach Southampton gekommen. "Aber es war Großbritannien, unser Land, das ihnen und Millionen anderen die Chance auf eine bessere Zukunft gegeben hat", betont er. Als Premier will der Konservative solche Chancen allerdings nur noch sehr beschränkt vergeben: Priorität der Tories ist es, die Tausenden, auf Schlauchbooten über den Ärmelkanal kommenden Migranten zu stoppen und sobald wie möglich nach Ruanda auszufliegen. Sunak will an dem umstrittenen Pakt seiner Vorgänger mit dem ostafrikanischen Land festhalten, der aktuell von Gerichten geprüft wird.

📽️ Video | Rishi Sunak: Der jüngste britische Premierminister seit 1783

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Enormer Reichtum der Familie könnte zum Verhängnis werden

Die Kontrolle über die eigenen Grenzen zu gewinnen und Migration deutlich zu begrenzen war eines der zentralen Versprechen des Brexits. Sunak ist ein Brexiteer der ersten Stunde. Im Sommer versprach er im Wahlkampf um die Johnson-Nachfolge, innerhalb der ersten 100 Tage als Premier jedes aus EU-Zeiten übernommene Gesetz auf den Prüfstand zu stellen. Welches Ergebnis ihm dabei vorschwebt, zeigte ein aufwendig produziertes Twitter-Video, in dem Sunak stapelweise EU-Gesetze in den Papierschredder steckt.

Ob Sunak auch Wahlen gewinnen kann, muss sich zeigen. Zum Verhängnis werden könnte ihm der enorme Reichtum seiner Familie: Seine Frau Akshata Murty hält einen Hunderte Millionen Pfund schweren Anteil am indischen IT-Giganten Infosys, den ihr Vater N.R. Narayana Murty mitgegründet hat. Die Times erwähnte das Paar Sunak/Murty, das zwei gemeinsame Töchter hat, in diesem Jahr auf ihrer Liste der reichsten Menschen in Großbritannien. Viele können sich nicht vorstellen, dass Sunak sich ernsthaft in die Sorgen und Nöte ärmerer Leute hineinversetzen kann. Dass ausgerechnet seine vermögende Frau zeitweise mit einem speziellen Steuerstatus keine Steuern auf Einkünfte im Ausland zahlte, machte den Eindruck nicht besser.

Insbesondere in verarmten Gegenden im Norden Englands – oft traditionellen Labour-Hochburgen – könnte es der stets top gekleidet auftretende Ex-Banker als Wahlkämpfer schwer haben. In etlichen Wahlkreisen der sogenannten Red Wall schaffte es bisher nur Boris Johnson mit seinem zerstreut-kumpelhaften Charme, Sitze für die Konservativen zu holen. Die Tories liegen in Umfragen weit abgeschlagen hinter der oppositionellen Labour-Partei. Den Abwärtstrend zu stoppen, wird wohl eine der größten Herausforderungen für Sunak sein – neben der schwersten ökonomischen und geopolitischen Krise seit Jahrzehnten und zahlreichen anderen Aufgaben.