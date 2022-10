Untersuchung zu US-Wahl: Senator Graham hat Erfolg vor Supreme Court

US-Senator Lindsey Graham © APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Washington – Der prominente US-Senator Lindsey Graham hat im Rechtsstreit über eine mögliche Beeinflussung der Präsidentenwahl 2020 im US-Staat Georgia einen Erfolg vor dem Obersten Gericht erzielt. Der Senator wollte eine Aussage vor einer Sonderjury im Zuge der Untersuchungen zur Wahl vermeiden - Richter Clarence Thomas gab dem Antrag am Montag zumindest vorübergehend statt. Der Supreme Court wird den Fall nun weiter prüfen.

Graham war zur Amtszeit Donald Trumps ein enger Vertrauter des damaligen US-Präsidenten. Konkret dürfte es bei seiner Befragung um Telefonate gehen, die Graham in den Wochen nach Trumps Wahlniederlage 2020 mit dem obersten Wahlaufseher in Georgia, Brad Raffensperger, und dessen Mitarbeitern geführt haben soll. Georgia war einer der US-Staaten in denen sich die Wahl damals zu Gunsten von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden entschied.

Richter Thomas im besonderen Fokus

Staatsanwältin Fani Willis in Fulton County in Georgia hatte im vergangenen Jahr eine Untersuchung im Zusammenhang mit der Wahl 2020 eingeleitet. Mehrere Trump-Verbündete, darunter Graham, sind aufgefordert, vor einer inzwischen eingesetzten Jury auszusagen. Vergangene Woche hatte ein Berufungsgericht in Georgia die Einwände von Grahams Anwälten noch abgewiesen, dass dieser als Senator vor solchen Untersuchungen geschützt sei.